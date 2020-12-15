Под многоэтажкой в Китае обнаружили гигантскую статую Будды

Возраст каменного объекта пока не установлен, но предполагается, что ему около тысячи лет. У статуи нет головы, и при возведении здания пострадали ее некоторые элементы. Будду нашли, когда местные власти приказали убрать мусор и омертвевшие растения со двора жилого комплекса.

На этом месте раньше находился храм, построенный в первой половине XX века, который снесли в 1987 году. Предположительно, статуя лишилась головы в 1950-е. На местной радиостанции женщина, которая прожила в здании несколько десятилетий, рассказала, что не знала о Будде. Ее соседи отметили, что узнали об объекте только из новостей в интернете.

Чиновники заявили, что статуя находится на труднодоступном утесе и опирается на неустойчивое основание, такое положение может привести к обрушению. Специалисты по культурному наследию посетят это место, чтобы разработать план защиты каменного объекта.

В ноябре в Помпеях обнаружили два новых тела погибших при извержении Везувия. Одежда найденных мужчин была сделана из шерсти, и это указывает на то, что трагедия 79 года н. э., во время которой был уничтожен город с населением до 20 тыс. человек, могла произойти не 24 августа, как считалось ранее, а 24 октября.