«Лига справедливости» Снайдера получит рейтинг R. Ведь там ругаются матом и рвут персонажей на куски

Режиссерская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера, вероятно, получит рейтинг R. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

«Фильм безумный и такой эпичный, что, вероятно, ему присвоят рейтинг R. Я думаю, это точно произойдет — наверняка выйдет версия с рейтингом R», — заявил Снайдер.

Он добавил, что официального заявления от Американской киноассоциации, которая присваивает рейтинги фильмам, пока не поступало. «Мы ничего не слышали от MPAA, но это мое чутье», — пояснил режиссер.

Возрастной рейтинг, по словам Снайдера, поднимут из‑за сцен насилия и использования ненормативной лексики. В пример режиссер привел отрывки фильма, в которых Бэтмен матерится, недовольный своей жизнью Киборг также громко ругается, а суперзлодей Степной Волк буквально разрывает других людей на части.

Снайдер настаивает на том, чтобы в 2021 году фильм вышел не только на HBO Max, но и традиционно — в кинотеатрах. Однако в WarnerMedia хотят расширять и укреплять потоковый сервис при помощи эксклюзивного контента. Решение о том, на какой площадке все-таки выйдет картина, пока не принято.

«Я большой поклонник и сторонник просмотра фильмов в кинотеатре. Мы обсуждаем показ «Лиги справедливости» в кинозалах одновременно с HBO Max», — сказал Снайдер.

В ноябре Снайдер выпустил черно-белый трейлер «Лиги справедливости» и показал новый дизайн Степпенвулфа. В донельзя мрачном ролике появляется суперзлодей Дарксайд, а саундтреком к видео служит «Hallelujah» Леонарда Коэна.