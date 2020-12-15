Японские СМИ сообщили, что Северная Корея закупила вакцину «Спутник V». В России это отрицают

Власти Северной Кореи закупили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила японская газета Asahi Shimbun, ссылаясь на собственные источники.

Сумма контракта и объем партии не раскрываются. По данным газеты, вакцину уже начали выборочно вводить представителям правящей Трудовой партии Кореи, передает ТАСС со ссылкой на материалы издания.

К тому же сообщается, что КНДР закупила китайское диагностическое оборудование, в том числе термографы. Их установили на границе с Китаем, чтобы постепенно возобновлять экономическую деятельность между странами.

В Российском фонде прямых инвестиций закупку российской вакцины властями КНДР опровергли. Представитель фонда в разговоре с РИА «Новости» заявил, что власти Северной Кореи ни разу не обращались к ним по этому поводу.

«Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи и Минобороны, стала первой российской вакциной от COVID-19. По итогам заключительной фазы испытаний ее эффективность составила 91,4%.