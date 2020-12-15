В Москве запустили нейросеть, которая определяет тяжесть пневмонии по анализу крови

В Москве запустили нейросеть, которая способна определять степень поражения легких. Об этом говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Сервис называется «КТ-калькулятор» и определяет тяжесть поражения легких по анализу крови. Московские власти разработали его вместе со специалистами МГУ им. Ломоносова.
По словам мэра, если компьютер показывает легкую форму пневмонии, компьютерную томографию можно не проводить. В других случаях может понадобиться госпитализация, КТ, рентген или интенсивное лечение.
Сервис встроили в московскую систему ЕМИАС. Правительство Москвы открыло доступ к нему не только столичным врачам, но и медикам из других регионов. По мере накопления данных «КТ-калькулятор» будет обучаться и улучшаться.
По словам Собянина, в Москве уже десять месяцев используют «компьютерное зрение» — программу, которая анализирует КТ-снимки легких и действует как искусственный интеллект. В ней используются электронные истории болезни свыше 500 тыс. человек, вылеченных в Москве с марта 2020 года.