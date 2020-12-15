В Москве запустили нейросеть, которая определяет тяжесть пневмонии по анализу крови

Сервис называется «КТ-калькулятор» и определяет тяжесть поражения легких по анализу крови. Московские власти разработали его вместе со специалистами МГУ им. Ломоносова.

В Москве запустили нейросеть, которая способна определять степень поражения легких. Об этом говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина .

«Данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ (компьютерной томографии — ИФ) этих же пациентов. И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения».

По словам мэра, если компьютер показывает легкую форму пневмонии, компьютерную томографию можно не проводить. В других случаях может понадобиться госпитализация, КТ, рентген или интенсивное лечение.

Сервис встроили в московскую систему ЕМИАС. Правительство Москвы открыло доступ к нему не только столичным врачам, но и медикам из других регионов. По мере накопления данных «КТ-калькулятор» будет обучаться и улучшаться.

По словам Собянина, в Москве уже десять месяцев используют «компьютерное зрение» — программу, которая анализирует КТ-снимки легких и действует как искусственный интеллект. В ней используются электронные истории болезни свыше 500 тыс. человек, вылеченных в Москве с марта 2020 года.