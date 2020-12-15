Экранизация Mortal Kombat выйдет в апреле. Студия показала логотип фильма

Киностудия Warner Bros. анонсировала дату релиза экранизации файтинга Mortal Kombat. Картина выйдет на экраны 16 апреля 2021 года — одновременно в кинотеатрах и на HBO Max, пишет Variety.

Студия оповестила фанатов о точной дате выхода в твиттере и там же поделилась новым логотипом фильма — изображением привычного дракона. Также известно, что фильмы Warner Bros. будут доступны на HBO Max всего один день.

Киностудия также назначила дату выхода полнометражной версии «Тома и Джерри» — картина выйдет 26 февраля 2021 года (изначально она должна была появиться 5 марта). Главную роль в фильме сыграет Хлоя Моретц.

Кроме того, киностудия убрала из графика фильм «Воспоминание» с Хью Джекманом. Он должен был выйти на экраны в апреле 2021 года — теперь дата выхода неизвестна. Лента станет дебютной для сценаристки «Мира Дикого запада» Лизы Джой.