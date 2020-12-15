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Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:17

Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах в президенты США. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал Байдену всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — заявил российский лидер.

Ранее коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на выборах. Из 538 человек, по меньшей мере, 302 проголосовали за него. Для победы кандидату было необходимо набрать всего 270 голосов. Действующего президента страны Дональда Трампа поддержали 232 участника коллегии.

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