Вышел трейлер ремейка «Крутого Уокера». В нем нет Чака Норриса, но зато есть Джаред Падалеки

По сюжету, Уокер — полицейский, два года работавший под прикрытием. Он возвращается в Остин, штат Техас, и выясняет, что здесь у него тут полно работы. Уокер выходит на борьбу с преступностью — помогает ему в этом новый напарник, единственная женщина-рейнджер.

Вышел первый тизер-трейлер «Уокера» — ремейка культового сериала «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом . Посмотреть ролик можно на ютьюбе .

The CW начал работу над «Уокером» в январе 2020 года. О том, что роль Уокера исполнит Падалеки, стало известно еще в сентябре 2019 года.

Оригинальный «Крутой Уокер» выходил с 1993 по 2001 год на канале CBS. В сериале рейнджер в исполнении Чака Норриса демонстрировал техасской преступности, что главное достоинство правоохранительных органов — это восточные единоборства.

В ноябре закончился другой сериал The CW, в котором снимался Падалеки — «Сверхъестественное». Историю братьев Винчестеров завершил 15-й сезон. Многим фанатам финал шоу показался глупым — мы собрали их реакции на концовку.