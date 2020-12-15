ФНС арестовала счета «Батенька, да вы трансформер». Сумма долга составила около 36 млн рублей

Федеральная налоговая служба арестовала счета издательского дома «Мамихлапинатана» и компании «Глаголев медиа», которым принадлежит самиздат «Батенька, да вы трансформер». Об этом сообщает издание «Открытые медиа».

Из базы Федеральной службы судебных приставов и данных ФНС следует, что у компаний пытаются изъять 36 млн рублей. В отношении двух юрлиц сейчас действуют 63 решения о приостановке операций по счетам и восьми исполнительных производств.

Сейчас оcнователи издательского дома «Мамихлапинатана» и самиздата «Батенька, да вы трансформер» Егор Мостовщиков и Антон Ярош судятся с кредиторами. В октябре стало известно, что они задолжали компаниям 12,7 млн рублей. Деньги шли на гонорары и зарплаты сотрудников.

«Мы поняли, что «Мамихлапинатана» — все. То есть как компания она перестает существовать, и в структуру издательского дома мы не верим — мы разделяем и реструктурируем бизнес», — сказал Ярош.

Он отметил, что если они не продадут юрлицо издательского дома, то будут его банкротить. В дальнейшем они планируют развивать каждое направление по отдельности.

«Батенька, да вы трансформер» и студия подкастов будут искать новые модели монетизации контента и продолжат строить школу независимой журналистики. Агентство Artel.Media продолжит работать с клиентами и «будет продвигать идею маркетинга с ценностью для аудитории». Издательство «Носорог» расширит свой ассортимент и будет заниматься развитием рынка независимых издательств. Новостной портал Breaking Mad, в свою очередь, ждет серьезный перезапуск.