В России создадут единую классификацию опасных отходов. Сейчас их две, и это не очень удобно

Вице-премьер Виктория Абрамченко распорядилась создать до 10 февраля 2021 единую классификацию опасных отходов. Сегодня в России их две — Росприроднадзора и Роспотребнадзора, пишет РБК со ссылкой на копию распоряжения Абрамченко.

Объединить эти две классификации и «гармонизировать законодательство в области охраны окружающей среды» Абрамченко поручила руководителям Минприроды, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Действующая сегодня классификация Росприроднадзора разделяет отходы на пять классов опасности в зависимости от их влияния на окружающую среду. Так 1-й класс — это чрезвычайно опасные отходы (ртуть и плутоний), а 5-й класс — практически неопасные отходы (бытовой мусор).

Классификация Роспотребнадзора отталкивается от влияния отходов влияния на среду обитания и здоровье человека. По ней, существует четыре класса: от чрезвычайно опасных (к примеру, медицинские отходы инфицированных коронавирусом) до малоопасных (строительный или бытовой мусор).

Существование двух классификаций давно казалось избыточным представителям бизнеса. Оно приводило к штрафам: хоть предприниматели и должны лицензировать операции через Росприроднадзор, отсутствие санитарного заключения лаборатории Роспотребнадзора может привести к штрафу до 250 тыс. руб. или приостановкой работы до 90 дней.

Теперь ведомства объединят свои классификации. В итоговой классификации будет пять классов, как у Росприроднадзора. Минприроды планирует добавить в федеральный классификационный каталог отходов, который ведет Росприроднадзор, отдельные коды для 70 токсичных и вредных для человека химических веществ.