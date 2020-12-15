В башкирском селе Ишбулдино сгорел частный дом престарелых. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в администрации Абзелиловского района.

По данным агентства, в результате пожара погибли 11 человек. «Погибшие — лежачие постояльцы», — заявил источник.

Среди рассматриваемых версий пожара — технические неисправности и человеческий фактор. Нескольким постояльцам удалось спастись — сработала пожарная сигнализация.

«Возможно кто‑то закурил в постели. Однако сработала штатно пожарная сигнализация. Поэтому четверо постояльцев спаслись самостоятельно», — уточнил собеседник агентства.

Смерть одиннадцати человек подтвердили в МЧС — их тела нашли в ходе тушения пожара. «Произошло возгорание в деревянном одноэтажном строении (пансионате) размером 9×8 метров по всей площади», — говорится в заявлении пресс-службы МЧС.

Глава районной администрации Ильдар Нафиков в инстаграме заявил, что из огня удалось вывести пятерых. Он также добавил, что в регионе из‑за пожара действует режим чрезвычайной ситуации.

В администрации также сообщили, что пансионат не имел права на круглосуточное размещение пациентов. По словам башкирских властей, дом престарелых мог быть перегружен — здание было рассчитано на одновременное оказание услуг не более чем 10 клиентам.