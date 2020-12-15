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Бен Аффлек сыграет в фильме о Гарри Гудини. Но ему достанется не главная роль

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:10

Американский актер Бен Аффлек снимется в фильме о Гарри Гудини, над которым работают режиссер Дэн Трахтенберг («Черное зеркало») и сценарист Ной Оппенхайм («Бегущий в лабиринте», «Джеки»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Аффлек исполнит в картине второстепенную роль. По информации Slashfilm, актеру достанется роль секретного агента, который, вероятно, будет работать с Гудини. По сюжету ленты, легендарный иллюзионист связан со спецслужбами.

Фильм поставят по книге Уильяма Калуша и Ларри Сломэна «Тайная жизнь Гудини: Создание первого супергероя Америки». Произведение рассказывает необычную версию биографии фокусника. Согласно ей, Гудини расследовал преступления, связанные с оккультизмом, и был «отчасти Индианой Джонсом, отчасти Шерлоком Холмсом».

Бен Аффлек также сыграет главную роль в экранизации романа Джона Морингера «Нежный бар», которую поставит Джордж Клуни. Кроме того, актер вернется к роли Бэтмена в новом фильме про супергероя Флэша.

Режиссерская карьера Аффлека продолжится проектом «Долгое прощание» — он будет посвящен созданию классической ленты Романа Полански «Китайский квартал». Аффлек сам напишет сценарий картины.

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