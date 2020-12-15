Снуп Догг раскритиковал трек «WAP» Megan Thee Stallion и Карди Би. За певиц вступился рэпер Offset

Американский продюсер и рэп-музыкант Снуп Догг раскритиковал одну из самых популярных песен года — трек «WAP» Megan Thee Stallion и Карди Би. По мнению артиста, певицы проявляют себя чрезмерно сексуально.

Рэпер одобрил способ самовыражения, который выбрали его коллеги. Однако Снуп Доггу бы не хотелось, чтобы с Megan Thee Stallion и Карди Би брали пример другие девушки.

«Боже мой. Куда вы несетесь, где ваше воображение? А как же приватность и чувство интимности? Мужчина должен хотеть сам узнать вас ближе, а не чтобы вы ему все выложили. Мне нравится, когда в женщине есть тайна, это ее гордость», — заявил музыкант.

Современные рэп-дивы, как считает Снуп Догг, напрасно обсуждают интимные части тела и ведут себя откровенно. «Женщины должны оберегать свое сокровище, а не выставлять его напоказ», — утверждает рэп-ветеран.

Впрочем, Снуп Догг отметил, что его взгляды на женскую сексуальность изменились с возрастом. «Когда я был моложе, будь мне 21-22, я бы поддержал этот трек, наверное, поучаствовал бы в ремиксе», — признался артист.

Высказывания Снуп Догга не остались без внимания супруга Cardi B — рэпера Offset. Он вступился за исполнительниц «WAP» и заявил, что мужчинам не стоит «лезть в женские дела» и указывать женщинам, как они должны себя вести.

«Мы, рэперы-мужчины, говорим о тех же вещах. Девушки реализуются и увеличивают свое влияние через такие песни, не надо этому мешать. Никогда раньше в топе не было столько девушек-артисток. Они догоняют и обгоняют нас, ставят новые рекорды», — отметил Offset.