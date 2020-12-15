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Коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на выборах президента США

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:17

Коллегия выборщиков утвердила Джо Байдена следующим избранным президентом США. Об этом сообщил CNN.

Из 538 выборщиков, по меньшей мере, 302 человека проголосовали за Байдена. Для победы ему было необходимо набрать всего 270 голосов. Действующего президента страны Дональда Трампа выбрали 232 американца.

Окончательные итоги голосования огласят утром 15 декабря. На данный момент выборы завершились во всех штатах, кроме Гавайев — там заседание выборщиков начнется в 3.00 по московскому времени. В нем примут участие четыре гражданина.

На общем голосовании 3 ноября гавайцы проголосовали за Байдена, поэтому ожидается, что оставшиеся четыре голоса выборщиков также достанутся кандидату от Демократической партии. Впрочем, победа во втором этапе президентской гонки Байдену уже обеспечена.

В США действует двухступенчатая система выборов президента. Для победы кандидатам необходимо получить поддержку не только на всенародном голосовании, но и затем — на голосовании выборщиков. Количество выборщиков от каждого штата пропорционально числу жителей: больше всего голосов — у Калифорнии (55) и Техаса (38).

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