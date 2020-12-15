TikTok представил самые яркие ролики и проекты года

TikTok рассказал о самых ярких роликах, проектах и героях года. Платформа опубликовала топ-10 вирусных видео, треков, челленджей, визуальных эффектов, социальных инициатив, а также выбрала самых популярных артистов и блогеров платформы.
Среди победителей рейтингов оказались Rakhim (топ-артист года), Евгений Курчанов (вдохновляющий автор контента) и Настя Ивлеева (селебрити года). Также TikTok отметил певца Егора Крида, телеведущего Андрея Малахова, повара Настю Монахову, лонгбордистку Катю Войнову и рэп-диву Cardi B.
Главным вирусным видео 2020 года назвали ролик Рахима Абрамова (он же — Rakhim) с бабушкой. Также в топ попали анимационный проект «Эни и Йойки» и клип грифельного скульптора Салавата Фидая под песню Билли Айлиш «Bad guy».
Самыми популярными треками на платформе стали «Fendi» Рахима Абрамова, «Были танцы» Бьянки и Артура Бабича и «Lollipop» Gafur & Jony. Любимым эффектом TikTok выбрали «Искажение», а важнейшим социальным проектом — благотворительную кампанию #спасибомедикам.
Кроме того, «главным пушистиком платформы» назвали кошку Соню, лучшим челленджем — вариации со стикером #фиксация, а знаковым геймером TikTok оказался Clexxd.
Ранее команда TikTok представила десять главных трендов 2020 года. Среди них — «Случайные и абсолютно логичные вещи», танцевальный челлендж под «Blinding Lights» и #MedievalTikTok.