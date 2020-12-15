перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
TikTok представил самые яркие ролики и проекты года 0:48
Галина Юзефович прочитает лекцию об античности, чтобы помочь жителям Нагорного Карабаха Вчера в 23:25
CD Projekt Red Создатели Cyberpunk 2077 извинились и пообещали вернуть деньги всем, кто недоволен игрой
Создатели Cyberpunk 2077 извинились и пообещали вернуть деньги всем, кто недоволен игрой Вчера в 22:56
«Газпром-медиа» создаст сервис коротких видео и усовершенствует Rutube Вчера в 22:27
В Госудму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете Вчера в 21:54
Британская студентка случайно сделала фото с выдержкой в восемь лет Вчера в 21:46
«Аэрофлот» запретит летать пассажирам без масок — даже тем, кто не может их носить по медпоказаниям Вчера в 21:01
Возможные отравители Навального, новый клип Робби Уилльямса и другие новости дня Вчера в 20:50 Дайджест
Luke Stackpoole/Unsplash В Лондоне введут максимальные ограничения по COVID-19 после обнаружения нового варианта коронавируса
В Лондоне введут максимальные ограничения по COVID-19 после обнаружения нового варианта коронавируса Вчера в 20:19
Фонд «Дети-бабочки» запустил онлайн-игру о генетических заболеваниях кожи Вчера в 20:07
Эффективность вакцины «Спутник V» снизили до 91,4% по итогам третьей фазы испытаний Вчера в 19:34
Робби Уилльямс сыграл Бориса Джонсона в праздничном клипе «Can’t Stop Christmas» Вчера в 19:17
Four Tet анонсировал совместный альбом с Madlib. Музыканты представили первый сингл Вчера в 18:54
Вышел новый трейлер «Земли кочевников» — возможного фаворита «Оскара» Вчера в 18:27
koterevvladimir/Instagram В Москве открыли памятник Олегу Табакову. Рядом с актером сидит кот Матроскин
В Москве открыли памятник Олегу Табакову. Рядом с актером сидит кот Матроскин Вчера в 18:01
С красноярским художником необычно рассчитались за картину. Вместо денег он получил тонну мандаринов Вчера в 18:00
Pornhub удалил большинство роликов со своего сайта Вчера в 17:41
Эксперты обсудят угрозу новой эпидемии в рамках дискуссии от Политехнического музея Вчера в 17:29
Вся жизнь за три минуты в клипе «Game» группы Remark Вчера в 17:25
The Insider, CNN и Bellingcat рассказали о сотрудниках ФСБ, которые могли отравить Навального Вчера в 17:14
Отключить рекламу

TikTok представил самые яркие ролики и проекты года

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:48

TikTok рассказал о самых ярких роликах, проектах и героях года. Платформа опубликовала топ-10 вирусных видео, треков, челленджей, визуальных эффектов, социальных инициатив, а также выбрала самых популярных артистов и блогеров платформы.

Среди победителей рейтингов оказались Rakhim (топ-артист года), Евгений Курчанов (вдохновляющий автор контента) и Настя Ивлеева (селебрити года). Также TikTok отметил певца Егора Крида, телеведущего Андрея Малахова, повара Настю Монахову, лонгбордистку Катю Войнову и рэп-диву Cardi B.

Главным вирусным видео 2020 года назвали ролик Рахима Абрамова (он же — Rakhim) с бабушкой. Также в топ попали анимационный проект «Эни и Йойки» и клип грифельного скульптора Салавата Фидая под песню Билли Айлиш «Bad guy».

@rahimabram

❤️

♬ оригинальный звук - Rakhim

Самыми популярными треками на платформе стали «Fendi» Рахима Абрамова, «Были танцы» Бьянки и Артура Бабича и «Lollipop» Gafur & Jony. Любимым эффектом TikTok выбрали «Искажение», а важнейшим социальным проектом — благотворительную кампанию #спасибомедикам.

Кроме того, «главным пушистиком платформы» назвали кошку Соню, лучшим челленджем — вариации со стикером #фиксация, а знаковым геймером TikTok оказался Clexxd.

Ранее команда TikTok представила десять главных трендов 2020 года. Среди них — «Случайные и абсолютно логичные вещи», танцевальный челлендж под «Blinding Lights» и #MedievalTikTok.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Lil Krystalll
Фрешмен новой школы рэпа с причудливым и манящим звучанием
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
премьеры
Бесы Достоевского
Константин Богомолов снова полемизирует с Достоевским

Другие материалы по темам

Люди
Крид
Андрей Малахов
Билли Айлиш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить