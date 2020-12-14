Галина Юзефович прочитает лекцию об античности, чтобы помочь жителям Нагорного Карабаха

15 декабря Галина Юзефович выступит в благотворительном онлайн-лектории «Ноги в тепле», призванном собрать деньги на помощь армянским беженцам, пострадавшим во время войны в Нагорном Карабахе. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проекта.

Литературный критик прочитает лекцию «Греция древняя и не очень: как современная литература работает с античными мотивами». В ней Юзефович расскажет о том, как писатели пересказывали и по-новому истолковывали классические сюжеты в последние двадцать лет.

Средства от продажи билетов на лекцию передадут семье, вынужденной бежать из родного Кельбаджара в деревню Агавнаванк около Дилижана. На эти деньги Маргарита и ее две дочери наладят домашнее хозяйство — купят корову, кур и свиней.

«Все собранные деньги до последней копеечки пойдут в помощь Маргарите, ее дочкам и зверям. В Дилижане зимой холодно — особенно тем, у кого нет своего дома. Давайте сделаем эту зиму для них чуть теплее», — написала Юзефович.