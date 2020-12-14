«Газпром-медиа» создаст сервис коротких видео и усовершенствует Rutube

«Газпром-медиа» создаст новый сервис коротких видео, а также улучшит портал Rutube. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу холдинга Александра Жарова.

Rutube обещают модернизировать по примеру YouTube. По словам Жарова, отечественная платформа в ближайшее время станет «не хуже» своего зарубежного конкурента, «а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше».

Второй сервис запустят предположительно в 2022 году. Он будет создан специально для размещения коротких роликов. К разработке этого проекта холдинг подтолкнула популярность приложения TikTok.