Возможные отравители Навального, новый клип Робби Уильямса и другие новости дня

The Insider, CNN и Bellingcat рассказали о сотрудниках ФСБ, которые могли отравить Навального. А в КВН пошутили: «Новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует».

Мосгорсуд отменил штраф в 200 тыс. рублей хоспису «Дом с маяком». Дело о нарушении порядка оборота наркотических средств закрыли.

В России за сутки выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом. Тем временем ученые из США нашли у больных антитела, которые атакуют организм.

Оксана Пушкина заявила, что новый приказ Минздрава ограничит права женщин на аборты. Она назвала это «польским путем».

Delivery Club скупит вязаные вещи у пожилых людей, торгующих на улицах. Шарфы, шапки, варежки и носки передадут курьерам.

Британские власти извинились за рекламу, в которой Санта-Клаус попадает в реанимацию с коронавирусом. Многие побоялись, что дети увидят знаменитого волшебника на больничной койке.

В Москве открылся центр для трансгендерных людей «Центр Т». Там проводят консультации и организуют терапевтические группы.

Светлана Тихановская пожаловалась на бездействие ЕС в ситуации с Беларусью. По ее словам, главы стран Европы действуют «осторожно, оглядываясь на Россию».

Умер автор шпионских романов «Шпион, выйди вон!» и «Шпион, пришедший с холода» Джон ле Карре. Ему было 89 лет.

В Москве открыли памятник Олегу Табакову работы художника Александра Рукавишникова. Рядом с актером сидит кот Матроскин.

Four Tet и Madlib анонсировали альбом и представили первый сингл. А Робби Уилльямс выступил рождественский клип, в котором сыграл Бориса Джонсона.

Вышел новый трейлер «Земли кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли. Картину называют одним из возможных фаворитов «Оскара-2021».

Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев проведут совместный новогодний концерт. Мероприятие «По…пляшем!» пройдет в формате бала-маскарада.