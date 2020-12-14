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Возможные отравители Навального, новый клип Робби Уильямса и другие новости дня 20:50 Дайджест
Luke Stackpoole/Unsplash В Лондоне введут максимальные ограничения по COVID-19 после обнаружения нового варианта коронавируса
В Лондоне введут максимальные ограничения по COVID-19 после обнаружения нового варианта коронавируса 20:19
Фонд «Дети-бабочки» запустил онлайн-игру о генетических заболеваниях кожи 20:07
Эффективность вакцины «Спутник V» снизили до 91,4% по итогам третьей фазы испытаний 19:34
Робби Уилльямс сыграл Бориса Джонсона в праздничном клипе «Can’t Stop Christmas» 19:17
Four Tet анонсировал совместный альбом с Madlib. Музыканты представили первый сингл 18:54
Вышел новый трейлер «Земли кочевников» — возможного фаворита «Оскара» 18:27
koterevvladimir/Instagram В Москве открыли памятник Олегу Табакову. Рядом с актером сидит кот Матроскин
В Москве открыли памятник Олегу Табакову. Рядом с актером сидит кот Матроскин 18:01
С красноярским художником необычно рассчитались за картину. Вместо денег он получил тонну мандаринов 18:00
Pornhub удалил большинство роликов со своего сайта 17:41
Эксперты обсудят угрозу новой эпидемии в рамках дискуссии от Политехнического музея 17:29
Вся жизнь за три минуты в клипе «Game» группы Remark 17:25
The Insider, CNN и Bellingcat рассказали о сотрудниках ФСБ, которые могли отравить Навального 17:14
Официальный канал КВН/YouTube «Новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует»: в КВН пошутили про отравление Навального
«Новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует»: в КВН пошутили про отравление Навального 17:05
В рамках дела Юлии Цветковой ее картины сравнят со сценами из «Секса в большом городе» 16:16
Прокурор запросил 15 лет для историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки 16:16
Вышел первый трейлер фильма «Общага» от оператора «Отряда самоубийц» и «Ярости» 16:01
Колумнист WSJ посоветовал жене Джо Байдена отказаться от статуса доктора. Его обвинили в сексизме 15:55
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев проводят 2020 год совместным концертом-маскарадом 15:43
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Дайджест

Возможные отравители Навального, новый клип Робби Уильямса и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:50

The Insider, CNN и Bellingcat рассказали о сотрудниках ФСБ, которые могли отравить Навального. А в КВН пошутили: «Новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует».

Мосгорсуд отменил штраф в 200 тыс. рублей хоспису «Дом с маяком». Дело о нарушении порядка оборота наркотических средств закрыли.

В России за сутки выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом. Тем временем ученые из США нашли у больных антитела, которые атакуют организм.

Оксана Пушкина заявила, что новый приказ Минздрава ограничит права женщин на аборты. Она назвала это «польским путем».

Delivery Club скупит вязаные вещи у пожилых людей, торгующих на улицах. Шарфы, шапки, варежки и носки передадут курьерам.

Британские власти извинились за рекламу, в которой Санта-Клаус попадает в реанимацию с коронавирусом. Многие побоялись, что дети увидят знаменитого волшебника на больничной койке.

В Москве открылся центр для трансгендерных людей «Центр Т». Там проводят консультации и организуют терапевтические группы.

Светлана Тихановская пожаловалась на бездействие ЕС в ситуации с Беларусью. По ее словам, главы стран Европы действуют «осторожно, оглядываясь на Россию».

Умер автор шпионских романов «Шпион, выйди вон!» и «Шпион, пришедший с холода» Джон ле Карре. Ему было 89 лет.

В Москве открыли памятник Олегу Табакову работы художника Александра Рукавишникова. Рядом с актером сидит кот Матроскин.

Four Tet и Madlib анонсировали альбом и представили первый сингл. А Робби Уилльямс выступил рождественский клип, в котором сыграл Бориса Джонсона.

Вышел новый трейлер «Земли кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли. Картину называют одним из возможных фаворитов «Оскара-2021».

Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев проведут совместный новогодний концерт. Мероприятие «По…пляшем!» пройдет в формате бала-маскарада.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
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