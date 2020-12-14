В Лондоне введут максимальные ограничения по COVID-19 после обнаружения нового варианта коронавируса

Лондон перейдет на третий — максимальный — уровень ограничений по COVID-19 после вспышки заболеваемости и обнаружения нового варианта коронавируса. Об сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, пишет Би-би-си.

Одновременно третий уровень введут в некоторых частях Эссекса и Хартфордшира.

Подобные ограничения означают закрытие всех пабов и ресторанов, кроме доставки еды и работы на вынос. На открытом воздухе можно собираться компанией не более шести человек, встречи в помещениях запрещены.

По словам Хэнкока, сейчас нет оснований предполагать, что новый вариант вируса может вызывать более тяжелое течение болезни. Также он считает, что мутация не повлияет на эффективность вакцины.

Предполагается, что новый вариант вируса ответственен за экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19 в британской столице. Если в ноябре среди жителей Лондона ежедневно выявляли 2-3 тыс. заражений, то 9 декабря этот показатель превысил 4 тыс.

По всей Великобритании, согласно Университету Джона Хопкинса, зафиксировано более 1,8 млн случаев COVID-19 — страна на шестом месте в мире по их количеству. Число смертей от коронавируса превысило в Британии 64 тыс., более 1,6 млн пациентов вылечились.