Фонд «Дети-бабочки» запустил онлайн-игру о генетических заболеваниях кожи

Благотворительный фонд «Дети-бабочки» запустил онлайн-игру под названием Bela Quiz. Она посвящена генетическим заболеваниям кожи. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы викторины.

Игру можно найти в приложении фонда. Она позволяет узнать больше о таких заболеваниях как ихтиоз и буллезный эпидермолис — и лучше понимать людей с подобными диагнозами.

Во время викторины участники не только ответят на вопросы о лечении и уходе за кожей, но и смогут познакомиться друг с другом: в игре есть режим состязания с реальным соперником. Лучшие игроки окажутся на верхних позициях рейтинга.

Bela Quiz, как утверждают ее создатели, не будет простой — в игре существует более тысячи вопросов о разных аспектах генетических заболеваний кожи.

«Викторина будет способствовать распространению знаний об этих болезнях в обществе. Поэтому можно сказать, что именно знания, помогающие преодолеть все трудности, — главная цель и приз нашей викторины», — рассказала основатель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова.