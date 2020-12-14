Робби Уилльямс сыграл Бориса Джонсона в праздничном клипе «Can’t Stop Christmas»

В видео, как и в самой песне, Уилльямс оглядывается на события 2020 года, когда никто не мог выйти на улицу и испытывал фрустрацию из‑за сложившихся обстоятельств. Дальше он поет о том, что никакие сложности не смогут удержать людей от празднования Рождества.

Певец в ролике отмечает праздник в кругу близких и выходит на связь через Zoom с британскими политиками, среди которых премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его роль исполнил сам Уилльямс. В конце видео появляется актриса в образе бывшего премьера страны Терезы Мэй, которая танцует с Джонсоном.

Ранее Робби Уилльямс заявил, что создает новую музыкальную группу. Он объединился с двумя авторами из Австралии, и они уже поработали над несколькими песнями. У коллектива пока нет названия.