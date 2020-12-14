На ютьюб-канале Searchlight Pictures появился новый трейлер фильма «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в главной роли.
Картина рассказывает о 60-летней женщине, которая во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется как кочевник на фургоне в путешествие по Америке. В проекте принимали участие и настоящие кочевники.
Режиссером выступила Хлоя Чжао, которая также снимает супергеройский фильм «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек.
В этом году «Земля кочевников» одновременно получила главный приз Венецианского кинофестиваля и Гран-при кинофестиваля в Торонто. Профильные издания называют ленту одним из возможных фаворитов «Оскара-2021».
В широкий прокат в России фильм должен выйти в феврале 2021 года. Почитать рецензию «Афиши Daily» на одно из главных кинособытий года можно здесь.