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Вышел новый трейлер «Земли кочевников» — возможного фаворита «Оскара»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:27

На ютьюб-канале Searchlight Pictures появился новый трейлер фильма «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в главной роли.

Картина рассказывает о 60-летней женщине, которая во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется как кочевник на фургоне в путешествие по Америке. В проекте принимали участие и настоящие кочевники.

Режиссером выступила Хлоя Чжао, которая также снимает супергеройский фильм «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек.

В этом году «Земля кочевников» одновременно получила главный приз Венецианского кинофестиваля и Гран-при кинофестиваля в Торонто. Профильные издания называют ленту одним из возможных фаворитов «Оскара-2021».

В широкий прокат в России фильм должен выйти в феврале 2021 года. Почитать рецензию «Афиши Daily» на одно из главных кинособытий года можно здесь.

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