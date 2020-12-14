На ютьюб-канале Searchlight Pictures появился новый трейлер фильма «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в главной роли.

Картина рассказывает о 60-летней женщине, которая во время экономического кризиса собирает вещи и отправляется как кочевник на фургоне в путешествие по Америке. В проекте принимали участие и настоящие кочевники.

Режиссером выступила Хлоя Чжао, которая также снимает супергеройский фильм «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек.