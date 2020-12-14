В Москве открыли памятник Олегу Табакову. Рядом с актером сидит кот Матроскин

У Новой сцены театра Олега Табакова в Москве открыли памятник российскому актеру и режиссеру Олегу Табакову. Автором монумента стал народный художник России Александр Рукавишников, сообщает агентство «Москва».
Скульптурная композиция из бронзы получила название «Атом Солнца Олега Табакова». На ней актер опирается на большую сферу, которая внутри исписанна словом «талант», а рядом с ним сидит кот Матроскин из мультсериала «Простоквашино».
Руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков отметил, что на скульптуру нанесена фраза: «Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается».
«Виктор Розов когда‑то сказал, увидев Табакова в спектакле, что этот молодой человек проглотил атом Солнца. «Атом Солнца» — это талант, которым он делился всегда с целым миром, и вот мы задумали вот такую композицию», — заявил Машков.
Олег Табаков умер в 2018 году от сердечного приступа. Ему было 82 года.