В Москве открыли памятник Олегу Табакову. Рядом с актером сидит кот Матроскин

Скульптурная композиция из бронзы получила название «Атом Солнца Олега Табакова». На ней актер опирается на большую сферу, которая внутри исписанна словом «талант», а рядом с ним сидит кот Матроскин из мультсериала «Простоквашино».

У Новой сцены театра Олега Табакова в Москве открыли памятник российскому актеру и режиссеру Олегу Табакову. Автором монумента стал народный художник России Александр Рукавишников , сообщает агентство «Москва» .

Руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков отметил, что на скульптуру нанесена фраза: «Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается».

«Виктор Розов когда‑то сказал, увидев Табакова в спектакле, что этот молодой человек проглотил атом Солнца. «Атом Солнца» — это талант, которым он делился всегда с целым миром, и вот мы задумали вот такую композицию», — заявил Машков.

Олег Табаков умер в 2018 году от сердечного приступа. Ему было 82 года.