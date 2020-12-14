С красноярским художником необычно рассчитались за картину. Вместо денег он получил тонну мандаринов

По словам мужчины, таким способом с ним решил рассчитаться один из местных бизнесменов, однако изначально такого договора не было. Заказчик обещал за картину деньги, но вместо них отдал художнику ключи от склада, где хранится тонна мандаринов.

Художник из Красноярска Виктор Каплун выполнил на заказ картину, но вместо обещанных денег получил тонну мандаринов. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Телекомпании TBK Каплун сообщил, что за картину «Зимний Пейзаж» он должен был получить 60 тыс. рублей. На написание работы у него ушло около двух недель.

«Заказчик просто не успел реализовать поставку. Говорит мне, забирать все. Четкого ответа я еще не дал. Думаю, все-таки забрать оплату деньгами. Но если бы забрал фрукты, то отдал бы в детские дома», — рассказал он.

Это не первый раз, когда с красноярским художником пытаются рассчитаться за картину необычным способом. В феврале он рассказывал, что заказчик предложил ему в качестве оплаты живого крокодила.