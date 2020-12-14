«Новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует»: в КВН пошутили про отравление Навального

В полуфинале высшей лиги КВН команда из Армавира «Русская дорога» пошутила про отравление Алексея Навального. Трансляцию игры вел Первый канал.
Во время выступления один из членов команды, которого зовут Новичком, бьет битой по голове капитана, чтобы занять его место. Все это происходит в присутствии участкового. Другой игрок команды возмущается: «Ты что, дурак? Ты зачем его вырубил? Да ты представляешь, как это СМИ сейчас раздуют? На глазах у депутата Новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует».
Зал встретил шутку продолжительными аплодисментами. Команда «Русская дорога» выиграла полуфинал лиги и обеспечила себе место в финале.
Директор команды Сергей Васьков сказал изданию «Подъем», что организаторы игры не просили убрать шутку. «Проблем с ней не было. Она смешная. Проблемы бывают с острыми темами, если ты их цепляешь, но при этом не смешно. А если действительно у тебя острая смешная шутка, редко бывает, чтобы кто‑то просил убирать. Здесь сказали: «Да, она веселая, всем понравилась, пусть будет», — отметил он.