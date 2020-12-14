«Новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует»: в КВН пошутили про отравление Навального

Во время выступления один из членов команды, которого зовут Новичком, бьет битой по голове капитана, чтобы занять его место. Все это происходит в присутствии участкового. Другой игрок команды возмущается: «Ты что, дурак? Ты зачем его вырубил? Да ты представляешь, как это СМИ сейчас раздуют? На глазах у депутата Новичок вырубил Алексея, а полиция бездействует».

Зал встретил шутку продолжительными аплодисментами. Команда «Русская дорога» выиграла полуфинал лиги и обеспечила себе место в финале.

Директор команды Сергей Васьков сказал изданию «Подъем», что организаторы игры не просили убрать шутку. «Проблем с ней не было. Она смешная. Проблемы бывают с острыми темами, если ты их цепляешь, но при этом не смешно. А если действительно у тебя острая смешная шутка, редко бывает, чтобы кто‑то просил убирать. Здесь сказали: «Да, она веселая, всем понравилась, пусть будет», — отметил он.