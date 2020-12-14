Вся жизнь за три минуты в клипе «Game» группы Remark

Ролик посвящен человеку, который живет не своей жизнью. В течение трех минут нам показывают этапы взросления главного персонажа, которого играет фронтмен группы Саша Огородников. Вот он сидит за партой в школе, где знакомится с будущей женой, на второй минуте он уже работает в офисе и получает выговор от начальника, следующий кадр — он завтракает на кухне со своей семьей, которая, кажется, недовольна его существованием. И становится очевидно, что такая жизнь герою осточертела.

Московская группа Remark представила клип на сингл «Game» со своего недавнего альбома «Liar!». Видео срежиссировали Владислав Шамин и Роман Жантуаров.

Пластинка «Liar!» вышла в конце октября. На нее попали как совсем новый материал, так и треки, созданные еще в 2015 году.

«Альбом «Liar!» является концептуальным и полностью посвящен внутренней стороне жизни — страхам и переживаниям, свойственным каждому человеку. Девять песен из десяти повествуют о жизненных ситуациях, в которых голос лжеца определяет поступки человека. Центральная песня пластинки рассказывает об этом лжеце внутри», — говорится в пресс-релизе.

Для Remark это второй полноформатный альбом. Свой первый релиз группа выпустила еще в 2016 году.