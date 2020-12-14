Колумнист WSJ посоветовал жене Джо Байдена отказаться от статуса доктора. Его обвинили в сексизме

Колумнист The Wall Street Journal Джозеф Эпштейн призвал в своей колонке Джилл Байден, жену Джо Байдена, отказаться от статуса доктора. После этого журналиста обвинили в сексизме.

Эпштейн назвал титул доктора наук будущей первой леди США «фальшивым, если не сказать комичным». При этом он отметил, что его совет можется показаться мелким и незначительным.

«Один умный человек сказал, что доктором можно называть только того, кто принял роды», — написал он.

После публикации колонки пресс-секретарь Джо Байдена Майкл ЛаРосса назвал текст «отвратительной и сексистской атакой» и призвал удалить его. Репортер WSJ Мелисса Корн заявила, что между отделами новостей и мнений в редакции «толстая стена», а колонки вроде той, что написал Эпштейн, мешают ей делать свою работу. Муж избранного вице-президента Камалы Харрис Дуглас Эмхофф отметил, что Байден добилась своей научной степени тяжелым трудом и стала вдохновением для него, ее студентов и многих американцев.

Редактор отдела мнений WSJ Пол Гигот встал на сторону Эпштейна и обвинил окружение Байдена в том, что они использовали «оружие политики идентичности», чтобы атаковать журналиста.

«Что может быть лучше, чем использовать расу или пол для реакции на критику», — написал Гигот.

Профессор Джилл Байден закончила бакалавриат и дважды — магистратуру. Она получила степень доктора наук в области образования в Университете Делавэра в 2007 году. Байден планирует продолжить преподавать, следовательно, она станет первой супругой президента за 231 год, которая сохранит постоянную работу.

Ранее Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года» по версии Time. Статус им присвоили со формулировкой: «За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сопереживания превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире».