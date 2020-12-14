Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев проводят 2020 год совместным концертом-маскарадом

Режиссер и музыкант Эмир Кустурица, композитор Горан Брегович и рок-исполнитель Гарик Сукачев выступят 26 декабря на праздничном концерте-маскараде «По…пляшем!» в московском Music Media Dome. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

«Несмотря на давнюю ссору, Эмир и Горан нашли в себе силы все-таки выйти на одну сцену — и это вполне тянет на событие года. В роли принимающей стороны на празднике выступит Гарик Сукачев — рокер и шансонье, вполне способный поделиться опытом организации сценического угара с балканскими коллегами», — говорится в сообщении.

Кустурица будет выступать со своим коллективом The No Smoking Orchestra, а Брегович — с группой Wedding & Funeral Band. Сукачев выйдет на сцену в сопровождении оркестра «Кампанелла каменной звезды».

Мероприятие пройдет в формате бала-маскарада. Выступления артистов зрители смогут посмотреть, сидя за столиками и соблюдая социальную дистанцию. Билеты на концерт можно купить здесь.

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