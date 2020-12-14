Минздрав: вакцину от COVID-19 доставили во все регионы России

Партии вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлены к 14 декабря во все регионы России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По словам министра, более 18 тыс. волонтеров по всей России помогают доставлять лекарства от COVID-19 амбулаторным больным.

Сколько именно доз вакцины отправлено в регионы к настоящему моменту, Мурашко не уточнил.

В Москве и Подмосковье вакцинация от коронавируса стартовала 5 декабря. По всей России ее обещали начать к концу прошлой недели. Сообщалось, что сперва прививку получат люди из групп риска — учителя, врачи и соцработники.

10 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что прививку от COVID-19 сделали 150 тыс. россиян.