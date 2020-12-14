Мосгорсуд отменил штраф в 200 тыс. рублей хоспису «Дом с маяком»

Мосгорсуд отменил штраф в 200 тыс. рублей детскому хоспису «Дом с маяком». Дело о нарушении порядка оборота наркотических средств закрыли. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судья, рассмотрев протест прокурора, вынесла решение, о котором просили. О прекращении дела в связи с его малозначительностью», — отметили в пресс-службе.

Полиция завела административное дело на «Дом с маяком» после внеплановой проверки 28 ноября. Хоспис обвинили в нарушении правил оборота наркотических средств из‑за ошибок в ведении журналов.

Позже выяснилось, что жалоба на хоспис поступила в правоохранительные органы за день до того, как организация закупила первый наркотический препарат. Несмотря на это, «Дом с маяком» приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей. Генпрокуратура потребовала отменить его за отсутствием состава преступления.