Ученые из США выяснили, что вино и сыр улучшают когнитивные способности

Потребление вина и сыра улучшает когнитивные способности человека. Об этом говорится в результатах исследования ученых Университета штата Айова.

Американские ученые впервые провели масштабный анализ связи рациона и ухудшения когнитивных способностей в пожилом возрасте. Они изучили данные 1787 людей от 46 до 77 лет, которые взяли из британской медицинской базы UK Biobank. В ней содержится информация о генетических и других особенностях 500 тыс. пациентов из Соединенного Королевства.

Эксперты отобрали участников, которые трижды прошли тест на подвижный интеллект (FIT): в 2006, 2012 и 2016 году. Снижение подвижности интеллекта вызвано старением, и тестирование показывает, как человек «соображает на лету». Кроме того, добровольцы рассказали о своем питании. В анкете они указали, как часто едят свежие овощи и фрукты, жирную и нежирную рыбу, обработанное мясо и птицу, сыр, хлопья и хлеб. Учитывались также напитки: чай и кофе, белое и красное вино, пиво и сидр, шампанское и ликер.

В результате ученые выделили четыре главные взаимосвязи: употребление красного вина улучшает когнитивные способности; сыр больше остальных продуктов защищает человека от когнитивных нарушений, вызванных возрастом; если еженедельно есть баранину, исключив другое мясо из рациона, улучшаются долговременные когнитивные способности; чрезмерное потребление соли вредит только тем, что уже имеет когнитивные нарушения.

Ранее ученые из Америки, Великобритании и Испании выяснили, что ежедневное употребление одного бокала красного вина снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний — болезней Альцгеймера и Паркинсона. В вине содержатся компоненты, которые, проходя через кишечник, производят кислоты, защищающие нейроны. Одна из таких кислот — 3,4-дигидроксифенилуксусная кислота.