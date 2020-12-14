В Netflix рассказали об использовании ИИ для продвижения фильмов

Netflix представил свою модель искусственного интеллекта, которая подбирает зрителю подходящие фильмы и сериалы и может предсказывать потенциальную аудиторию для продукции на платформе. Об этом представители компании сообщили в блоге.

В публикации говорится, что машинное обучение сервис использует для продвижения своих шоу. Исследователи отмечают, что рекомендации для пользователей сводятся к поиску связей и определению вероятных размеров аудитории. Метод основывается на трансфертном обучении, при котором полученные из исходного задания данные улучшают производительность целевого задания модели.

ИИ использует метаданные шоу, теги и аннотации, с помощью которых создаются связи между картинами, и в результате Netflix формирует «карту сходств». Таким образом маркетологи получают представление, какие сериалы и фильмы помогут продавать, например комедии или триллеры.

Кроме того, модель анализирует размеры аудитории фильмов и сериалов в отдельных странах. Например, ИИ выяснил, что драмы больше любят смотреть в Испании, поэтому маркетинговая команда платформы будет делать упор на этот регион и готовить субтитры и дубляжи шоу для страны раньше, чем для других.

Системы машинного обучения не контролирует человек, поэтому модель получает доступ к перечню картин, выходящему за рамки производства Netflix.

По словам исследователей, работа ИИ может ограничить аудитории авторских фильмов. С другой стороны, система облегчает продвижение оригинальных сериалов.

В июне исследовательский отдел корпорации Disney представил алгоритм для создания высококачественных дипфейков. ИИ, который лежит в основе этого алгоритма, может заменять лица людей на видео, но сохраняет при этом максимальную реалистичность изображения.