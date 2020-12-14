Компания Reddit Inc., которой принадлежит популярный новостной портал Reddit, приобрела приложение для обмена и создания видео Dubsmash. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сделка стала первой по-настоящему крупной покупкой для Reddit за 15 лет ее существования. Условия сделки не раскрываются, однако известно, что Dubsmash сохранит независимое приложение. При этом инструменты для создания видеороликов, которые есть в Dubsmash, будут включены и в приложение Reddit.

Пользователи Reddit уже могут вести трансляции и загружать видео, однако возможности редактирования его в приложении до этого были ограничены. Как рассказал гендиректор компании Стив Хаффман, купить систему редактирования видео Dubsmash для Reddit было быстрее, чем разработать собственную.

«Переход к видео будет масштабнее, чем переход к мобильной связи. Мы все еще только в начале», — заявил он (цит. по «Интерфаксу»).

Приложение Dubsmash было создано в 2015 году. Оно позиционирует себя как сервис по созданию видео для социальных групп, недостаточно представленных в крупных соцсетях. Большая часть пользователей приложения — женщины, Dubsmash пользуются четверть темнокожих подростков в США.