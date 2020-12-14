Тихановская пожаловалась на бездействие ЕС в ситуации в Беларуси

Страны Евросоюза не способны повлиять на происходящее в Беларуси и помочь оппозиции противостоять Александру Лукашенко. Об этом экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила в интервью The New Yorker.

По ее словам, до вынужденного начала политической карьеры ей казалось, что лидеры европейских стран «точно что‑то сделают» в случае нестабильности в Беларуси. «Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность и солидарность, — на самом деле они ничего не могут сделать», — отметила она.

Тихановская рассказала, что белорусская оппозиция и ЕС «уже много месяцев» работают над экономическими санкциями против режима Лукашенко. При этом главы стран Европы действуют «осторожно, оглядываясь на Россию», пояснила она.

На каждой встрече с лидерами европейских государств Тихановская, по ее словам, старается рассказать о конкретных случаях насилия и унижений в Беларуси, чтобы показать им насколько серьезна ситуация. Однако политики встречают это с внешним спокойствием, но она надеется, что эти истории шокируют их и способствуют их участию в ситуации.

Экс-кандидат в президенты считает, что ЕС должен расширить персональные санкции против белорусских чиновников, а также ввести санкции против главных белорусских компаний: нефтеперерабатывающего «Нафтана» и производителей удобрений «Беларуськалий» и «ГродноАзот». По ее мнению, с такими ограничениями режим Лукашенко продержится не больше нескольких месяцев.