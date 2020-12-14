Ведущего канала «Штаб» Дмитрия Низовцева задержали около здания ФСБ

В Москве около здания ФСБ задержали Дмитрия Низовцева — ведущего ютьюб-канала «Штаб» сторонников Алексея Навального. На это в твиттере обратил внимание сам оппозиционер.

Слова Навального подтвердил оператор канала Ярослав Мудряков. Низовцева задержали, когда он снимал репортаж на проспекте Вернадского.

Причины задержания неизвестны. Также неизвестно, что именно вменяют Низовцеву. По словам Мудрякова, журналиста задержали сотрудники ФСБ.

Низовцев в твиттере написал, что в данный момент находится «в ментовке». «Самому интересно, что предъявят», — отметил он.

Журналист написал, что в кармане у него нашли символику хабаровских протестов. «Сейчас сразу пожизненное выпишут. Еще до суда», — пошутил он.