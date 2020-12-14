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Британские власти извинились за рекламу, в которой Санта-Клаус попадает в реанимацию с коронавирусом

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:02

Благотворительная организация Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS Charities Together принесла извинение за рождественский рекламный ролик, в котором Санта-Клаус попадает в реанимацию судя по всему, с коронавирусом. Об этом пишет Business Insider.

Ролик «The Gift» («Подарок») начинается с того, что перед Рождеством пожилой мужчина с белой бородой попадает в реанимацию, где врачи начинают бороться за его жизнь. Наутро он просыпается в палате с кислородной трубкой в носу. На протяжении видео мужчине помогает восстановиться медсестра: учит его заново ходить, кормит и всячески приободряет. И только после выписки она узнает, что это был Санта-Клаус.

Многие раскритиковали ролик за то, что дети могут увидеть, как знаменитый волшебник оказывается на больничной койке. Несмотря на то что в видео не называется диагноз Санты, британцы решили, что речь идет именно о COVID-19.

«Абсолютно отвратительно. Ужасная ошибка. Дети и без того через многое прошли. Как вам не стыдно?» — говорится в одном из комментариев к видео.

Вскоре ролик удалили с ютьюб-канала NHS. В организации извинились за публикацию видео, но отметили, что оно не транслировалось по телевидению и не предназначалось для детей.

«Мы приносим извинения родителям, чьи дети расстроились после просмотра рекламы, и самим детям, хотя они не были целевой аудиторией», — говорится в заявлении NHS.

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