Delivery Club скупит вязаные вещи у пожилых людей, торгующих на улицах. Одежду передадут курьерам

Сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил предновогодний проект «Уютный коллаб», в рамках которого волонтеры будут скупать теплые шарфы, шапки, варежки и носки у пожилых людей. Об этом представители организации рассказали «Афише Daily».

Проект направлен на помощь пожилым людям. Теплые вещи, купленные у них, передадут в пользование курьерам Delivery Club. Предполагается, что это одновременно поможет курьерам, проводящим много времени на холоде, утеплиться, а продавцам вещей — «пойти домой греться и пить чай».

В «Уютном коллабе» примут участие 15 городов России: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Рязань, Тюмень, Курск, Новокузнецк, Тольятти, Калуга и Тверь.

Их жителей попросят отметить на сайте координаты пожилых людей, которые торгуют вязаными вещами. 20 и 27 декабря волонтеры сервиса будут закупать теплые носки, перчатки и шарфы по собранным адресам, после чего все купленные вещи передадут доставщикам.