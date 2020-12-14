Британский писатель и автор шпионских романов Джон ле Карре (настоящее имя — Дэвид Корнуэлл) скончался в Англии в субботу, 12 декабря. Об этом сообщил гендиректор литературного агентства The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

Ле Карре было 89 лет. В заявлении Геллера говорится, что писатель умер от болезни, никак не связанной с коронавирусом. По уточнению семьи ле Карре, литератор скончался от пневмонии.

Геллер добавил, что ле Карре является «гигантом английской литературы», говорившим правду в лицо властям, а его творчество определило облик холодной войны.

Писатель родился в 1931 году в английском городе Пуле, графство Дорсет. После учебы в Оксфорде и Бернском университете ле Карре сотрудничал с британской разведкой.

За свою жизнь ле Карре написал больше 20 шпионских романов, их перевели на 36 языков мира. Самыми известными из них стали «Шпион, пришедший с холода» (1963), «Шпион, выйди вон!» (1974), «Маленькая барабанщица» (1983) и «Такой же предатель, как мы» (2010).

Первый роман ле Карре — «Звонок мертвецу» — увидел свет в 1961 году, а последний — «Полевой агент» — в 2019 году.