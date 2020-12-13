Ирландец, более 70 лет ходивший на фестиваль для одиноких сердец, умер холостяком

Фермер из ирландского графства Типперэри Мики Бурк, посещавший фестиваль для одиноких сердец на протяжении 72 лет, умер, так и не найдя жену. Ему было 97 лет, пишет Irish Mirror.

Впервые Бурк пришел на мероприятие в деревушке Лисдунварна в 1946 году, будучи 23-летним юношей. С тех пор он не пропускал встречу ни в одном году, пока пару лет назад его здоровье не начало ухудшаться.

Директор по маркетингу фестиваля сказал, что посетители отмечали теплоту и чувство юмора Бурка, а также его отличные танцевальные навыки. «Он был легендой Лисдунварны и более 70 лет не терял надежды найти любовь», — отметил представитель мероприятия.

В 2016 году для фермера даже устроили специальную вечеринку в честь рекордных 70 лет, на протяжении которых он участвовал в фестивале.