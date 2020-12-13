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Ирландец, более 70 лет ходивший на фестиваль для одиноких сердец, умер холостяком

Семён Гудошников
Сегодня в 21:17

Фермер из ирландского графства Типперэри Мики Бурк, посещавший фестиваль для одиноких сердец на протяжении 72 лет, умер, так и не найдя жену. Ему было 97 лет, пишет Irish Mirror.

Впервые Бурк пришел на мероприятие в деревушке Лисдунварна в 1946 году, будучи 23-летним юношей. С тех пор он не пропускал встречу ни в одном году, пока пару лет назад его здоровье не начало ухудшаться.

Директор по маркетингу фестиваля сказал, что посетители отмечали теплоту и чувство юмора Бурка, а также его отличные танцевальные навыки. «Он был легендой Лисдунварны и более 70 лет не терял надежды найти любовь», — отметил представитель мероприятия.

В 2016 году для фермера даже устроили специальную вечеринку в честь рекордных 70 лет, на протяжении которых он участвовал в фестивале.

По словам племянницы Мика, фермер любил атмосферу в Лисдунварне, музыку, танцы и, конечно же женщин. «Те годы были самыми счастливыми в его жизни», — отмечает родственница. Бурк рассказывал ей, что много раз пытался завести отношения, но они всегда заканчивались неудачей.

Однако холостяку не удавалось найти любовь отнюдь не из‑за скромности или физических данных. Один из организаторов фестиваля Уилли Дейли сказал, что проблема была в красоте фермера. «Все девчонки западали на него, а ему было сложно выбрать одну и отвергнуть остальных», — отметил он.

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