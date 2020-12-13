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Награды Европейской киноакадемии, восемь землетрясений в Чечне и другие новости дня 20:24 Дайджест
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Гинцбург: вакцина «Спутник V» защищает от коронавируса на срок до двух лет 16:30
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Умер диктор Евгений Хорошевцев. Он комментировал протокольные мероприятия президента и парады Победы 15:26
Осенью тысячи россиян останавливались в отелях стран Евросоюза, несмотря на закрытые границы 15:25
The Times: перед отправкой в Германию Навального пытались отравить «Новичком» второй раз Обновлено в 14:50
Рок-группа «Воскресение»/Facebook Умер музыкант Андрей Сапунов из группы «Воскресение»
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СК не стал заводить дело из‑за нападения на Собчак в монастыре. Прокурор отменил это решение 12:52
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Дайджест

Награды Европейской киноакадемии, восемь землетрясений в Чечне и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:24

В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса, умерли 488 пациентов. Глава Центра имени Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» сможет защитить от COVID-19 на срок до двух лет.

В зимние праздники в Москве не будут вводить комендантский час и ограничивать продажу алкоголя. Гулять по городу можно будет всю новогоднюю ночь и компаниями любых размеров.

В Германии коронавирусные ограничения, напротив, решили усилить. До 10 января в стране закроют школы, салоны красоты и все магазины, кроме продовольственных.

В возрасте 64 лет умер музыкант Андрей Сапунов — один из основателей рок-группы «Воскресение». По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Еще одна потеря: не стало Евгения Хорошевцева, который комментировал протокольные мероприятия президента и парады Победы. Диктору, которого называли «голосом Кремля», было 76 лет.

Газета The Times выпустила статью, где утверждается, что российские спецслужбы пытались повторно отравить Алексея Навального перед отправкой в Берлин. Главный токсиколог Омской области назвал это «вымыслом от начала до конца».

СК отказался заводить дело из‑за нападения на Ксению Собчак в монастыре. Прокурор это решение отменил, по делу продолжается доследственная проверка.

В Чечне произошло восемь землетрясений за два дня. В региональном МЧС говорят, что толчки были незначительными и переживать не стоит.

Европейская киноакадемия вручила главный приз фильму «Еще по одной» Томаса Винтерберга. Других лауреатов можно посмотреть здесь.

На YouTube нашли десятки роликов с голыми девушками, занимающимися йогой. Авторы каналов нашли лазейку в правилах сервиса — видео публикуют как образовательный контент.

Зак Снайдер работает над ремастерингом фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Картину перевыпустят в формате IMAX.

Канал FX запустил в производство сериал о группе The Rolling Stones, который расскажет о первых десяти годах ее существования. Название и даты выхода шоу пока не известны.

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