Награды Европейской киноакадемии, восемь землетрясений в Чечне и другие новости дня

В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса, умерли 488 пациентов. Глава Центра имени Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» сможет защитить от COVID-19 на срок до двух лет.

В зимние праздники в Москве не будут вводить комендантский час и ограничивать продажу алкоголя. Гулять по городу можно будет всю новогоднюю ночь и компаниями любых размеров.

В Германии коронавирусные ограничения, напротив, решили усилить. До 10 января в стране закроют школы, салоны красоты и все магазины, кроме продовольственных.

В возрасте 64 лет умер музыкант Андрей Сапунов — один из основателей рок-группы «Воскресение». По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Еще одна потеря: не стало Евгения Хорошевцева, который комментировал протокольные мероприятия президента и парады Победы. Диктору, которого называли «голосом Кремля», было 76 лет.

Газета The Times выпустила статью, где утверждается, что российские спецслужбы пытались повторно отравить Алексея Навального перед отправкой в Берлин. Главный токсиколог Омской области назвал это «вымыслом от начала до конца».

СК отказался заводить дело из‑за нападения на Ксению Собчак в монастыре. Прокурор это решение отменил, по делу продолжается доследственная проверка.

В Чечне произошло восемь землетрясений за два дня. В региональном МЧС говорят, что толчки были незначительными и переживать не стоит.

Европейская киноакадемия вручила главный приз фильму «Еще по одной» Томаса Винтерберга. Других лауреатов можно посмотреть здесь.

На YouTube нашли десятки роликов с голыми девушками, занимающимися йогой. Авторы каналов нашли лазейку в правилах сервиса — видео публикуют как образовательный контент.

Зак Снайдер работает над ремастерингом фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Картину перевыпустят в формате IMAX.

Канал FX запустил в производство сериал о группе The Rolling Stones, который расскажет о первых десяти годах ее существования. Название и даты выхода шоу пока не известны.