В Чечне произошло восемь землетрясений за два дня

Согласно ним, самые сильные толчки — магнитудой 4,7 баллов — наблюдались в 00.29 по московскому времени 13 января. В 14.34 и в 16.05 магнитуды землетрясений также превышали 4 балла.

На территории Чечни произошло восемь землетрясений за 48 часов. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

В чеченском МЧС оценили магнитуду ночного землетрясения в 5,6 баллов. По данным ведомства, его эпицентр находился в Урус-Мартановском районе республики на глубине 25 километров. Еще одним эпицентром толчков стал район в 45 километрах юго-восточнее Грозного.

Сообщений о пострадавших или разрушениях в МЧС не поступало.

«Вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий. Также хочу подчеркнуть, что нигде в мире нет такой службы, которая может спрогнозировать с точностью время и место землетрясения», — отметил представитель ведомства.