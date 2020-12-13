Германия закроет все школы и магазины, кроме продовольственных

Власти Германии решили ужесточить антикоронавирусные меры. С 16 декабря и как минимум до 10 января будут закрыты большинство магазинов и все школы. Об этом пишут Reuters и Guardian со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Открытыми останутся только банки, аптеки и магазины, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости. Тату-салоны, парикмахерские и салоны красоты приостановят работу. Сотрудников, которые могут работать из дома, заставят перейти на удаленку.

На поддержку пострадавшим предприятиям правительство выделит около 11 млрд евро (примерно 975 млрд рублей). По словам министра финансов Олафа Шольца, компании, вынужденные закрыться, будут получать до 90% от их постоянных затрат или до 500 тыс. евро в месяц.

Повторный карантин в Германии ввели 2 ноября: в стране закрылись кафе, бары, ночные клубы, бассейны, аквапарки, фитнес-клубы и все культурно-развлекательные пространства. Гражданам разрешили собираться в компании не более 10 человек при условии, что все участники встречи — члены максимум двух семей.

Изначально предполагалось, что карантин будет действовать до конца ноября, но власти несколько раз продляли его. По данным Университета Джона Хопкинса, в Германии зафиксировано более 1,3 млн заражений коронавирусом, свыше 22 тыс. человек умерли.