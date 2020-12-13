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Актер, сыгравший Кевина в «Офисе», заработал 1 млн долларов за год на персональных видеооткрытках

Семён Гудошников
Сегодня в 17:13

Актер Брайан Баумгартнер, сыгравший бухгалтера в сериале «Офис», стал самым успешным автором в сервисе Cameo. За год он заработал на персональных видеооткрытках более 1 млн долларов. Об этом заявил генеральный директор сервиса Стивен Галанис, пишет Vanity Fair.

Баумгартнер берет за один ролик 195 долларов (чуть более 14 тыс. рублей). Это значит, что за год он записал как минимум 5128 видеооткрыток своим фанатам. Успех актера подтверждают сотни положительных отзывов и твердые пять баллов рейтинга.

Галанис связывает популярность актера в сервисе с его личными качествами и мастерством создания видеооткрыток. По его словам, Баумгартнер серьезно относится к этому и делает действительно забавные ролики.

Cameo позволяет заказать у известных людей видео с персональным обращением или на предложенную пользователем тему. К примеру, Чак Норрис и Элайджа Вуд записывали на сервисе ролики о протестах в Беларуси.

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