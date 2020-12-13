Осенью тысячи россиян останавливались в отелях стран Евросоюза, несмотря на закрытые границы

С сентября по октябрь несколько тысяч россиян останавливались в отелях стран Евросоюза, несмотря на закрытые границы из‑за паднемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику зарубежных стран.

Чаще всего российские граждане бронировали номера в немецких гостиницах — 6300 туристов на 20 400 ночей. При этом поток россиян в страну упал на 90% и количество резервируемых ночей сократилось на 86%.

В гостиницах Польши в прошедшем сентябре более 2000 россиян провели почти 4000 ночей, в Чехии — 1900 и 5000, в Австрии — 1200 и 4300, в Финляндии — 681 и 1600 соответственно. В октябре в Чехии бывали в Чехии 1000 россиян и провели 2800 ночевок, в Австрии — 1500 и 6100, в Финляндии — 703 и 1800 соответственно.

В других странах ЕС, например, Болгарии и Испания, учитываются данные не по проживающим в отелях, а только по пересекающим границу. Так, в Болгарии в сентябре побывали 2700 россиян, и более 700 из них обозначили целью своей поездки туризм. В Испанию же с весны не въехал ни один россиянин.

В июне «Ведомости» выяснили, что «Аэрофлот» не прекратил летать за рубеж, несмотря на то, что с 27 марта в России были запрещены полеты, за исключением вывозных чартерных рейсов. В августе стало известно, что самолеты авиакомпании продолжали летать в девять городов закрытых из‑за пандемии стран.

В мультиммедийном сервисе Okko специальные новогодние эпизоды мультфильма о голодном домашнем коте, который использует самые изощрённые способы (становящиеся все более и более угнетающими), чтобы заставить своего хозяина накормить его. Смотрите анимационный сериал «Новый Год кота Саймона» в формате Full HD без дополнительной платы эксклюзивно в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.