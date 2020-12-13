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Осенью тысячи россиян останавливались в отелях стран Евросоюза, несмотря на закрытые границы

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:25

С сентября по октябрь несколько тысяч россиян останавливались в отелях стран Евросоюза, несмотря на закрытые границы из‑за паднемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику зарубежных стран.

Чаще всего российские граждане бронировали номера в немецких гостиницах — 6300 туристов на 20 400 ночей. При этом поток россиян в страну упал на 90% и количество резервируемых ночей сократилось на 86%.

В гостиницах Польши в прошедшем сентябре более 2000 россиян провели почти 4000 ночей, в Чехии — 1900 и 5000, в Австрии — 1200 и 4300, в Финляндии — 681 и 1600 соответственно. В октябре в Чехии бывали в Чехии 1000 россиян и провели 2800 ночевок, в Австрии — 1500 и 6100, в Финляндии — 703 и 1800 соответственно.

В других странах ЕС, например, Болгарии и Испания, учитываются данные не по проживающим в отелях, а только по пересекающим границу. Так, в Болгарии в сентябре побывали 2700 россиян, и более 700 из них обозначили целью своей поездки туризм. В Испанию же с весны не въехал ни один россиянин.

В июне «Ведомости» выяснили, что «Аэрофлот» не прекратил летать за рубеж, несмотря на то, что с 27 марта в России были запрещены полеты, за исключением вывозных чартерных рейсов. В августе стало известно, что самолеты авиакомпании продолжали летать в девять городов закрытых из‑за пандемии стран.

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