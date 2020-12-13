Кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса

Легендарный американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается в его фейсбуке.

Прайд скончался 12 декабря в Далласе после того, как заразился коронавирусом. С симптомами инфекции его госпитализировали в конце ноября.