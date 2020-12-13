Умер музыкант Андрей Сапунов из группы «Воскресение»

В возрасте 64 лет умер Андрей Сапунов — вокалист, гитарист, бывший участник группы «Воскресение». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-атташе коллектива Нонну Абрамову.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт. Сейчас пока собираем информацию», — уточнила Абрамова.

Сапунов играл в «Воскресении» с момента его основания в 1979 году. После распада группы в 1982-м он сотрудничал с другими коллективами, в том числе с ВИА «Самоцветы». В 1994 году музыкант вошел в новый состав «Воскресения».

В апреле 2016 года Сапунов вновь покинул группу. Пресс-секретарь Антон Чернин объявил тогда со сцены, что артист отказался ехать в «оккупированный Крым». Организаторы концерта в Симферополе назвали другую причину — операцию Сапунова на сердце.