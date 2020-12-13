Зак Снайдер работает над ремастерингом «Бэтмена против Супермена». Фильм перевыпустят в формате IMAX

Зак Снайдер работает над ремастерингом фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Об этом он рассказал в Vero.

Снайдер работает над обновлением картины в студии Company 3. Вместе с главой компании Стефаном Сонненфельом он переводит цифровую версию ленты в формат IMAX.