На YouTube нашли видео с голыми девушками, практикующими йогу. Их выкладывают как образовательные

На YouTube можно найти десятки роликов с голыми девушками, занимающимися йогой. Хоть сервис и запрещает публикацию порнографического и обнаженного контента, авторы каналов нашли лазейку — они публикуют видео как образовательный контент.

9 декабря на явление обратил внимание ютьюб-блогер Деррик Блэкман. Он написал: «Кто‑то сказал мне поискать «голую йогу» на ютьюбе, и я не могу перестать смеяться». Твит блогера разошелся по сети, после этого о проблеме написал Insider.

По подсчетам издания, только за последние два месяца на платформу было загружено более 20 роликов с «голой йогой». Большинство видео выглядят как снятые давно, а выкладывают их, по всей видимости, люди, никак не связанные с авторами. Некоторые публикации набирают миллионы просмотров.

Ролики можно условно разделить на три категории. Первая — профессиональные видео, где тренер рассказывает, как правильно делать упражнения. В контенте из второй категории йога становится второстепенным элементом, а оператор акцентирует внимание на обнаженных частях тела, выбирая ракурсы. В третьем случае начинается все с обычного занятия йогой, но затем девушки раздеваются.

Видео можно найти на десятках различных каналов, в названиях которых используются вариации термина «naked yoga» — от «nude yoga» до «hot yoga», которое используется как ключевое слово на порносайтах. Иногда на обложки роликов ставят кадры из порнофильмов.

Согласно правилам YouTube, публикация обнаженного и сексуального контента приводит к удалению материалов или блокировке аккаунта. Владельцы каналов с «голой йогой» обходят ограничения, называя свои ролики образовательными.

К примеру, такой дисклеймер появляется в одном из видео: «Это голая йога, и она предназначена для здорового фитнеса и образования. Не нужно принимать никаких действий относительно принципов ютьюб-сообщества».