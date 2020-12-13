СК не стал заводить дело из‑за нападения на Собчак в монастыре. Прокурор отменил это решение

Следственный комитет отказался заводить уголовное дело после нападения на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре. Адвокат Собчак Сергей Бадамшин обжаловал это решение, а прокурор отменил его. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Бадамшина.

«Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором. На данный момент доследственная проверка продолжается», — сказал защитник.

Ранее доследственная проверка выявила в действиях напавших на съемочную группу Собчак признаки преступления по части 3 статьи 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). После этого материалы дела были переданы в СК.

Ксения Собчак со своей съемочной группой приехали в Среднеуральский женский монастырь 27 июня. Они снимали фильм об опальном Схиигумене Сергии и расследовали сообщения об издевательствах над детьми, которые, по словам послушников, происходили в обители. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру. Журналисту Сергею Ерженкову сломали руку.