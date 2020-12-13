В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 080 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 57 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской области, Республике Коми, Ростовской, Свердловской и Воронежской областях.