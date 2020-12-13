В России выявили 28 080 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28 080 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 57 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской областях, Республике Карелии, Архангельской области, Республике Коми, Ростовской, Свердловской и Воронежской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 653 928. За последние сутки вылечились 20 277 человек, за все время — 2 106 235. За сутки умерли 488 пациентов, за все время — 46 941.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 71,7 млн человек, 1,6 млн из них умерли, 46,8 млн — выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (16 млн). Далее — Индия (9,8 млн) и Бразилия (6,8 млн).