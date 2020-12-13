Twitter на несколько часов запретил ставить лайки постам Трампа о президентских выборах

Администрация Twitter на несколько часов запретила пользователям ставить лайки под некоторыми постами о президентских выборах. Об этом сообщает Business Insider.

12 декабря пользователи соцсети заметили, что не могут поставить лайк и написать на ответ на публикации президента США. Вместо это появлялось сообщение: «мы стараемся предотвратить распространение твитов, которые нарушают правила Twitter, поэтому мы заблокировали большинство способов взаимодействия с этим твитом». Всем желающим при этом оставили возможность ретвитить сообщение с комментарием.

В постах, на которые были наложены ограничения, Трамп утверждал, что проиграл только из‑за махинаций при подсчете голосов, и писал обвинения в адрес губернаторов Аризоны и Джорджии в том, что они не предотвратили кражу голосов, отданных за него.

Спустя несколько часов администрация Twitter сняла ограничения с этих твитов. Однако теперь под ними поместили предупреждения: «Это высказывание о мошенничестве на выборах спорно».

Соцсеть начала помечать твиты Трампа еще до выборов. Например, в мае Дональд Трамп делал посты о том, что голосование на выборах по почте, которое из‑за пандемии коронавируса организуют власти Калифорнии, приведет к мошенничеству. Twitter пометил их ссылкой со словами «Узнайте факты о голосовании по почте». Накануне дня выборов его новые твиты о мошенничестве администрация стала помечать как спорный контент и скрывать. Прочитать публикации президента США стало возможным только после специального предупреждения платформы.